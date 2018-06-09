صور.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية ويمينيون متطرفون وسط لندن

كتب عبد الوهاب الجندى

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وأنصار زعيم اليمين المتطرف تومى روبنسون للمطالبة بالإفراج عنه، وسط العاصمة لندن، أدت إلى إصابة العديد من المواطنين، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

واستخدمت الشرطة البريطانية، العصى لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة والمياه على قوات الأمن التى قامت باعتقال العديد منهم، بعد أن تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف.

الجدير بالذكر، أن تومى روبنسون هو ناشط يمينى بريطاني، مناهض للاسلام ، اسمه الحقيقى ستيفن ياكسلى لينوم، من مواليد نوفمبر عام 1982 وعضو فى لجنة الدفاع الإنجليزية.



الشرطة البريطانية



تجمع الشرطة البريطانية



متظاهر يرفع علم بريطانيا



شاب يواجه الشرطة



اشتباكات لندن



انتشار الشرطة البريطانية



الاعتداء على متظاهر



مواجهة الشرطة بالمياه



اعتقال متظاهر