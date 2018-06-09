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السبت، 09 يونيو 2018 09:27 م
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صور.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية ويمينيون متطرفون وسط لندن

السبت، 09 يونيو 2018 08:16 م
صور.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية ويمينيون متطرفون وسط لندن اشتباكات لندن
كتب عبد الوهاب الجندى
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وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وأنصار زعيم اليمين المتطرف تومى روبنسون للمطالبة بالإفراج عنه، وسط العاصمة لندن، أدت إلى إصابة العديد من المواطنين، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

واستخدمت الشرطة البريطانية، العصى لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة والمياه على قوات الأمن التى قامت باعتقال العديد منهم، بعد أن تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف.

الجدير بالذكر، أن تومى روبنسون هو ناشط يمينى بريطاني، مناهض للاسلام ، اسمه الحقيقى ستيفن ياكسلى لينوم، من مواليد نوفمبر عام 1982 وعضو فى لجنة الدفاع الإنجليزية.

 

 

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

 

تجمع الشرطة البريطانية
تجمع الشرطة البريطانية

 

متظاهر يرفع علم بريطانيا
متظاهر يرفع علم بريطانيا

 

شاب يواجه الشرطة
شاب يواجه الشرطة

 

اشتباكات لندن
اشتباكات لندن

 

انتشار الشرطة البريطانية
انتشار الشرطة البريطانية

 

الاعتداء على متظاهر
الاعتداء على متظاهر

 

مواجهة الشرطة بالمياه
مواجهة الشرطة بالمياه

 

اعتقال متظاهر
اعتقال متظاهر

 

توقيف بعض المتظاهرين
توقيف بعض المتظاهرين

 

 


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