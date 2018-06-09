صناعة الحبوب: أسعار الماشية ستتأثر بانخفاض سعر الذرة

كتبت دانه الحديدى

أكد حسين بودى، رئيس شعبة "مطاحن 82%" بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، أن نجاح"الشركة الوطنية لمنتجات الذرة" فى حفض أسعار الذرة بنسبة 17%، سيؤثر بشكل كبير فى أسعار الأعلاف، والردة الخشنة المستخدمة فى تسمين الماشية.

وأضاف بودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الماشية ستتأثر بشكل غير مباشر بأسعار الأعلاف، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك لأن دورة تسمين الماشية تصل مدتها إلى 8 أشهر، مما يجعل تأثير أسعار الأعلاف على أسعار الماشية بشكل لاحق.

وكانت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة نجحت فى خفض سعر الطن بنسبة 17%، وطرح كميات كبيرة فى الأسواق مما أدى إلى تراجع سعر طن الذرة 3860 جنيه بدلاً من 4250، وهو ما يترتب عليه انخفاض فى سوق العلف والدواجن.