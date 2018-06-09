شيعة يروجون لواقعة رفع إمام مصرى الأذان الشيعى بالعراق.. ونقابة القراء: قديمة

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روجت قيادات شيعية واقعة قديمة لمؤذن مصرى رفع الأذان الشيعى فى العراق، على أساس أنها حدث جديد، فيما انتقدت نقابة القراء تصرفات الشيعة، مؤكدين أنهم يستهدفون بث الفتنة داخل المجتمع المصرى.

ويحتوى الفيديو الذى حاولت تروجه الشيعة على أعلى مستوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، تصريحات متلفزة لقيادات بنقابة القراء يتحدثون فيها عن رفع القارئ الراحل فرج الله الشاذلى، أذان الشيعة فى العراق، وتقديمه اعتذارا لفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال المتحدث الرسمى للنقابة القراء محمد الساعاتى، إن هذا الحدث قديمًا وقد تناولته وسائل الإعلام المصرى بكل أنواعها، مؤكدا أن الشيعة يريدون بث الفتنة وإثارة الجدل داخل المجتمع المصرى.

وسرد "الساعاتى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" حقيقة الواقعة، قائلا:" كان الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلى قد قام برفع الأذان الشيعى فى العراق منذ حوالى 10 أعوام، وعندما تم إذاعة الفيديو وانتشر، الرجل ظهر بكل شجاعة وقدم اعتذارا لجميع المسلمين ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وانتهى الأمر وقتها"، مضيفًا :" لقد رحل الدكتور فرج الله الشاذلى عن عالمنا العام الماضى فى مثل هذه الأيام من شهر رمضان".

وتابع :" نقابة القراء بقيادة الشيخ محمد محمود الطبلاوى يستنكرون بشدة ما يفعل الشيعة من محاولة نشر واقعة رفع الأذان الشيعى على أساس أنها جديدة"، معتبرا ذلك عمل إجرامى، مضيفًا :" ما حدث صفحة طويت والأزهر كان قد قبل اعتذار الدكتور فرج الله الشاذلى الذى رحل عن عالمنا فى شهر رمضان الماضى".