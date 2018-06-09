سنغافورة: واشنطن وبيونج يانج سعداء بالاستعدادات للقمة بين ترامب وكيم

بكين (أ ش أ)

قال "فيفيان بالاكريشنان" وزير خارجية سنغافورة اليوم السبت، إن واشنطن وبيونج يانج سعداء بالاستعدادات التى تجرى للقمة المرتقبة بين دونالد ترامب وكيم يونج-أون ببلاده.

وأضاف بالاكريشنان أنه يرى من الدولتين رغبة فى الهروب من القيود التى كانت موجودة بينهما على مدار السبعة عقود الماضية، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وصرح بالاكريشنان ،خلال زيارة له لبكين بعد عودته من كوريا الشمالية، بأن كل شئ جاهز للعمل على الاستعداد لتلك القمة، وأن الترتيبات ستبدأ خلال ال24 ساعة القادمة دون الإشارة لمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن ترامب وكيم سيلتقيا فى سنغافورة يوم الثلاثاء القادم فى أول قمة من نوعها بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس أمريكى.