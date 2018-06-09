روحانى: نريد مزيدا من المحادثات مع روسيا بشأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى

رويترز

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، إنه يريد إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن ما وصفه بالانسحاب الأمريكى "غير القانونى" من الاتفاق النووى الإيرانى.

وكان روحانى يتحدث فى قمة منظمة شنجهاى للتعاون بقيادة روسيا والصين والمقامة فى مدينة تشينجداو الساحلية الصينية، وقال إن دور روسيا فى تنفيذ الاتفاق النووى كان "مهما وبناء".

وكان ترامب أعلن الشهر الماضى انسحاب واشنطن مما وصفه "باتفاق مروع أحادى الجانب" مضيفا أنه سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

وقدم مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيرانى سيناريوهات حال انهيار الاتفاق النووى، وأعلن رئيس المركز أن اللجان البرلمانية المختصة ستناقش السيناريوهات والمقترحات الخمسة حول شروط إلغاء الاتفاق.

وفى مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، أكد كاظم جلالى رئيس المركز اليوم، الخميس، أنه خلال الأشهر الماضية قدم طرح المركز 5 سيناريوهات هامة وعملية حول شروط إلغاء الاتفاق النووى.

وحول الإطار العام للسيناريوهات، أوضح أن هذه السيناريوهات تشمل المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية وآلية التبادل مع المصارف الأجنبية وصناديق الائتمان فى ظل تشديد العقوبات، مضيفا أنه تم إرسال العناوين الفرعية لهذه السيناريوهات إلى المسئولين البارزين فى البلاد وأعضاء الحكومة على جميع المستويات والوزراء أيضا، وفى الوقت الراهن يتم مناقشتها بدقة من قبل اللجان البرلمانية المختصة.