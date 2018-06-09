رابطة العالم الإسلامى تثمن دعوة الملك سلمان بعقد قمة لدعم الأردن

كتب مصطفى عنبر

ثمنت رابطة العالم الإسلامى، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، وحرصه دوما على الوقوف معها لما يحقق أمنها واستقرارها، والذى تجلى فى دعوته لعقد اجتماع فى مكة المكرمة لدعم الأردن الشقيق بحضور الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، مبادرة خادم الحرمين الشريفين، تجاه الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية بأنها تمثل قيمة عُليا فى السجل المشرف والحافل بالمبادرات الخيِّرة والمواقف النبيلة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده تستشعر أهمية دورها فى حفظ الأمن والاستقرار وتبنى مبادرات الإعانة والدعم، مؤكدة بمثل هذه المواقف اضطلاعها بقيمها الريادية المستحقة.

ودعا -الله تعالى- أن يجزى خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم لأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.