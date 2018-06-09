رئيس وزراء ماليزيا يدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادى

دعا رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إلى إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادى قائلا إن البنود الحالية لهذه الاتفاقية تلحق ضررا بالاقتصادات الأصغر مثل ماليزيا.

وفى مقابلة مع صحيفة نيكى المالية اليومية اليابانية نُشرت اليوم السبت قال مهاتير إنه يجب أن تأخذ هذه الاتفاقية التجارية التى تضم اليابان وكندا فى اعتبارها مستوى تنمية الدول المختلفة، وقال " لا بد من إعطاء الاقتصادات الصغيرة والأضعف فرصة لحماية منتجاتها.

"علينا مراجعة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادى". وستكون دعوة مهاتير لمراجعة هذه الاتفاقية ضربة للاتفاقية التجارية التى تضم 11 دولة والتى تم الانتهاء منها بعد مفاوضات شاقة فى وقت سابق من العام الجارى عقب انسحاب الولايات المتحدة أحد الموقعين الأصليين عليها.

وأصبح يطلق على الاتفاقية اسم الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادى بعد انسحاب الولايات المتحدة وستؤدى إلى خفض التعريفات الجمركية فى دول تمثل معا ما يزيد عن 13% من الاقتصاد العالمى . ومع وجود الولايات المتحدة كانت ستمثل 40% من الاقتصاد العالمى.

وتولى مهاتير البالغ من العمر 92 عاما رئاسة الحكومة فى ماليزيا الشهر الماضى بعد فوز مفاجئ فى الانتخابات على نجيب عبدالرزاق متعهدا بالقضاء على الفساد وخفض تكاليف المعيشة.

وشرع على الفور فى مراجعة عدة مشروعات واتفاقيات وقعتها حكومة نجيب . وانسحب رئيس الوزراء من مشروع لإقامة قطار فائق السرعة مع سنغافورة ويراجع خطا محليا للسكك الحديدية تبنيه شركات صينية بتكلفة تبلغ 14 مليار دولار.