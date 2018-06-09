رئيس قطاع الرى مصر تحت خط الفقر المائى دون الحديث عن سد النهضة وأثاره

قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائى دون الحديث عن سد النهضة واثاره، وتعتمد على مياه النيل بنسبة 92% ولديها شبكة مجارى مائية كبيرة حيث تبلغ أطوال الترع والمصارف 55 ألف كيلو متر.

وأضاف عبد اللطيف خالد فى كلمته خلال الندوة التى عقدتها وزارة الرى اليوم تحت عنوان "مياه النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه" أن حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب منذ 1959 وكان عدد السكان حوالى 25 مليون نسمة، حيث كان نصيب الفرد من المياه فى ذلك الوقت يزيد عن 2000 متر مكعب، فى بلغ عدد السكان فى آخر تعداد 104 ملايين نسمة وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب، فى حين أن خط الفقر المائى العالمى محدد بـ1000 متر مكعب للفرد.

وأشار خالد إلى أن مصر استغلت فترة الوفرة المائية فأنشئت الرياح الناصرى وترعة النصر والبستان وترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية من 4 ملايين فدان إلى حوالى 9 ملايين فدان.