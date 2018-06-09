رئيس الطائفة الانجيلية يهنئ محافظ القاهرة بعيد الفطر المبارك

سارة علام

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بعيد الفطر المبارك، فى زيارة له اليوم السبت، بمقر ديوان عام المحافظة.

ونقل زكى أرق التهانى وخالص الأمنيات باسمه ونيابة عن المجلس الانجيلي العام وعن الشعب الإنجيلى بمصر لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة وجموع مواطنيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا نجاح خطاهم لما فيه الخير والرفاهية والسلام لكل المصريين، مشيرًا إلى "التحديات والصعوبات التي تواجه القيادات في بناء الدولة المصرية الجديدة" مؤكدًا "أنه يثق فى قدرة الدولة ومؤسساتها على تحقيق آمال وطموح المصريين".

من جانبه أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة وفد الطائفه الإنجيلية اليوم التى تأتى فى إطار علاقة قوية ومتجذرة إيمانا من الجميع بقيمة المواطنة من أجل العمل معا لرفع شأن وطننا العزيز ورقيه وتقدمه.

وأكد المحافظ أن تبادل التهاني في المناسبات تعمق وترسخ روح الوطنية بين المصريين جميعا.