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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: ربط الحصول على تأشيرة الحج بتلقى التطعيمات

السبت، 09 يونيو 2018 12:01 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: ربط الحصول على تأشيرة الحج بتلقى التطعيمات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

الصحة: ربط الحصول على تأشيرة الحج بإجراء الكشف الطبى وتلقى التطعيمات

 

فحص 7 ملايين مواطن للكشف عن فيروس سى.. الصحة: عالجنا 2.1 مليون مريض وانفقنا 5.5 مليار جنيه حتى الآن.. وتكشف: إنشاء أكبر مركز خدمات بالشرق الأوسط للعلاج.. وخبير: "الصحة العالمية" أكدت فاعلية وآمان "سوفالدى"

 

وزارة التموين:

تعرف على أسعار منتجات الكعك والبسكويت فى مجمعات التموين الاستهلاكية

 

وزارة الإسكان:

​ عاصم الجزار المرشح الأقوى لتولى حقيبة الإسكان خلفا لمدبولى.. اختياره لمنصب نائب الوزير بمثابة فترة تأهيل.. وإعداده لمخطط مشروع العاصمة الإدارية والمشروعات القومية جعلته الأبرز

 

وزارة الأوقاف:

وزير الاوقاف: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا مراعاة لمصلحة الفقير

 

الأوقاف: لا صحة لما تردد حول رفع الأذان الشيعى بمسجد الإمام الحسين

 

وزارة النقل:

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

 

النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من محور طما العلوى بسوهاج بعد العيد

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: توفير 860 ألف طن أسمدة بالجمعيات للمحصول الصيفى

 

"الزراعة": توصيات لمزراعى النباتات العطرية تجنبًا لمخاطر التقلبات الجوية

 

وزارة التعليم العالى:

س و ج متى ينتهى "التعليم المفتوح القديم" فى مصر إلى الأبد؟

 

98.14 % نسبة النجاح بالساعات المعتمدة بتجارة عين شمس 2018

 

وزارة الكهرباء:

الشركة المدنية لقراءة عدادات الكهرباء تنجح فى مواجهة خسائر "المغلق والمؤجل".. الوزارة: ارتفاع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك لـ92% بـ"المنزلى".. وتؤكد: خدمات الدفع الإلكترونى ساهمت فى نجاح القطاع

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: صرف 556 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين عن عملهم بالسعودية

 

وزارة الهجرة:

"الدولة فى ضهر المصريين بالخارج".. مشروع قانون تنظيم الجاليات يبدأ رحلته تحت القبة.. لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: القانون يعرض على المجلس أول يوليو ويحتاج لحوار مجتمعى مع المقيمين بالخارج

 

 

 

 


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