حبس مؤسس صفحة شاومينج للنصب على الطلاب بزعم تسريب الامتحانات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس طالب بجامعة الأزهر، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، يزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة بورود شكاوى من المواطنين بقيام صفحة على الفيس يوك تدعى "شاومينج" تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وبناء على تقرير الفحص الفنى الذى قام به الرائد المهندس "هيثم شريف" الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيل المعلومات بإدارة البحث الجنائى، عن وجود صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يقوم اصاحبها بإدارة صفحة على نفس الموقع تسمى "شاومينج" بها 1027 متابعا، ويدعى مستخدم الصفحة إمكانية تسريبه لامتحان الثانوية العامة، بجمهورية مصر العربية، وتواصل مسئول الصفحة عن طريق الرسائل مع راغبى الحصول على امتحانات الثانوية العامة وإرسال رقم هاتفه لتحويل رصيد شحن عليه، مقابل الامتحانات.

وبتقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهم "أحمد.إ.ع" 19 سنة مقيم البلاشون مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وبناء على التنسيق مع المباحث الجنائية والأمن العام بالشرقية، توجهت مأمورية برفقة مباحث بلبيس بإشراف الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، واللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر صلته بالواقعة وأضاف بأنه طالب بكلية تربية جامعة الأزهر وأنه قام بشراء شريحة تليفون المرتكب بها الواقعة، وأقر بقيام أحد زملائه بالجامعة يدعى "أحمد.م.إ.ع" 19 سنة طالب بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، مقيم قرية قرملة مركز بلبيس، بإنشاء الصفحة المسماة "شاومينج" لإيهام متابعيه على تلك الصفحة، بإمكانيته تسريب امتحانات الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية، وأنه بالفعل تمكن من الحصول على مبلغ مائة جنيه من إحدى الفتيات، وأضاف بعدم علمه ببياناتهم وقام بتقديم الجهاز المستخدم فى الواقعة.

وكشفت التحقيقات من الفحص الفنى أن الجهاز المستخدم فى الواقعة يحتوى على آثار ودلائل على استخدام حساب المتهم، وتبين وجود منشورات عليها تفيد الإعلان عن تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى، وبفتح الرسائل على الصفحة "شاومينج" تبين وجود مراسلات مع حسابات أخرى من مستخدمين على فيس بوك، ومتابعين للصفحة وطلب منهم رصيد شحن كمقابل مادى مقابل إرسال الامتحانات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة.