video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 11:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس مؤسس صفحة شاومينج للنصب على الطلاب بزعم تسريب الامتحانات بالشرقية

السبت، 09 يونيو 2018 10:34 ص
حبس مؤسس صفحة شاومينج للنصب على الطلاب بزعم تسريب الامتحانات بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس طالب بجامعة الأزهر، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، يزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة بورود شكاوى من المواطنين بقيام صفحة على الفيس يوك تدعى "شاومينج" تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وبناء على تقرير الفحص الفنى الذى قام به الرائد المهندس "هيثم شريف" الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيل المعلومات بإدارة البحث الجنائى، عن وجود صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يقوم اصاحبها بإدارة صفحة على نفس الموقع تسمى "شاومينج" بها 1027 متابعا، ويدعى مستخدم الصفحة إمكانية تسريبه لامتحان الثانوية العامة، بجمهورية مصر العربية، وتواصل مسئول الصفحة عن طريق الرسائل مع راغبى الحصول على امتحانات الثانوية العامة وإرسال رقم هاتفه لتحويل رصيد شحن عليه، مقابل الامتحانات.

وبتقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهم "أحمد.إ.ع" 19 سنة مقيم البلاشون مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وبناء على التنسيق مع المباحث الجنائية والأمن العام بالشرقية، توجهت مأمورية برفقة مباحث بلبيس بإشراف الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، واللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر صلته بالواقعة وأضاف بأنه طالب بكلية تربية جامعة الأزهر وأنه قام بشراء شريحة تليفون المرتكب بها الواقعة، وأقر بقيام أحد زملائه بالجامعة يدعى "أحمد.م.إ.ع" 19 سنة طالب بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، مقيم قرية قرملة مركز بلبيس، بإنشاء الصفحة المسماة "شاومينج" لإيهام متابعيه على تلك الصفحة، بإمكانيته تسريب امتحانات الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية، وأنه بالفعل تمكن من الحصول على مبلغ مائة جنيه من إحدى الفتيات، وأضاف بعدم علمه ببياناتهم وقام بتقديم الجهاز المستخدم فى الواقعة.

وكشفت التحقيقات من الفحص الفنى أن الجهاز المستخدم فى الواقعة يحتوى على آثار ودلائل على استخدام حساب المتهم، وتبين وجود منشورات عليها تفيد الإعلان عن تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى، وبفتح الرسائل على الصفحة "شاومينج" تبين وجود مراسلات مع حسابات أخرى من مستخدمين على فيس بوك، ومتابعين للصفحة وطلب منهم رصيد شحن كمقابل مادى مقابل إرسال الامتحانات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل نصب "شاومينج" على الطلاب بزعم تسريب الامتحانات مقابل "رصيد" بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الثانوية العامة

شاومينج

بلبيس

اخبار المحافظات

تسريب امتحانات الثانوية العامة




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة