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حبس صاحبة جروب "باب السعادة" لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

السبت، 09 يونيو 2018 03:49 م
حبس صاحبة جروب "باب السعادة" لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أمر مدير نيابة قسم أول المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامها بإنشاء جروب على برنامج "وتس آب" لنشر اسئلة واجوبة الثانوية العامة بعد الموعد الرسمى لبدء الامتحانات.

ويذكر بأن تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتوثيق، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "نسرين ع  ع ك" 39 سنة ربة منزل  ومقيمة شارع " الجلاء " دائرة القسم  وبحوزتها "2 هاتف محمول ".

لقيامها بإنشاء جروب على تطبيق الواتس أب باسم " باب السعادة " تقوم من خلاله بنشر أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة بعد الموعد الرسمى لبدء الامتحانات، وبمواجهة المذكورة، اعترفت بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة اتخذت قراره السابق، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.


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