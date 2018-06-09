حالة الطقس اليوم السبت 9/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد.



حالة الطقس اليوم فى مصر وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن نهاراً:

تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس مُعتدلاً في الجبال، وحاراً في بقية المناطق وبالأخص في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة معظم الأوقات، ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة بالأخص في المناطق الجبلية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة بالأخص مع ساعات الليل الأولى.