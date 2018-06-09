تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 153.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 114.4 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 122.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 562.8 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 91.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 24.1 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 81.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 233.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 53.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 16.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 24.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 46.3 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 23 مليون جنيه، وقيمة تداول 109 مليون جنيه، ثم "طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 21 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 237.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "العربية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 12.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 8.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 12.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 72.1 مليون جنيه.