ترامب: سأذهب إلى سنغافورة للقاء زعيم كوريا الشمالية من أجل تحقيق السلام

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأميركى دونالد ترامب، إنه سيذهب إلى سنغافورة للقاء الزعيم الكورى الشمالى، لتحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووى، مؤكدا أن كوريا الشمالية تعمل بشكل جيد للغاية معنا، وواثق أن الزعيم الكورى الشمالى سيفعل شيئا إيجابيا لشعبه.

وأضاف ترامب فى بيان خلال مشاركته فى اجتماعات الدول الصناعية الكبرى فى كندا، أنه بحث فى الاجتماع التهديد الذى تشكله الهجرة غير المنضبطة، مشيرًا إلى أن عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى ستكون جيدة.