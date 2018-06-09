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تحرير 1219 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 09 يونيو 2018 02:48 م
تحرير 1219 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1219 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 308 مخالفات مرورية متنوعة " نموذج 125 "و50 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و75 مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و120 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو37 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 32 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 39 رخصة لمخالفة البيئة و 88 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 33 رخصة لمخالفة خط السير و36 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و32 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 38 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 38 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 31 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و46 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 5سيارات متروكة و22 مخالفة ازالة فاميه وتحرير54 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و42 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير43 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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