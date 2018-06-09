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تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج بمساعدة آخر لـ 14 أكتوبر

السبت، 09 يونيو 2018 03:59 م
تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج بمساعدة آخر لـ 14 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت الدائرة 22 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل جلسة محاكمة كلًا من "على.إ" 25 سنة، حداد مسلح، و"فاطمة.م.ح" 31 سنة ربة منزل، و"مصطفى.إ" 19 سنة طالب، لاتهامهم بالاشتراك فى قتل المجنى عليه "طلعت عبد العاطى" 51 عامًا (زوج المتهمة الثانية)، لجلسة 14 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
 
استمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى أقوال ضابط الواقعة ومجري التحريات النقيب محمد مسعد، والذى تمت مناقشته عن مكان القبض على الزوجة، ونتائج تفريغ الهاتف الخلوى الخاص بالمجنى عليه، كما استمعت للطبيب المختص من مصلحة الطب الشرعى.
 
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت قتل المتهم الأول للمجنى عليه بأن ضربه بأداة حديدية أعلى رأسه، أمام منزله بمدينة 6 أكتوبر، بعدما بيت النية لذلك ليخلوا له الجو مع زوجته (المتهمة الثانية)، الذى تربطهما علاقة عاطفية، وأن المتهمة الثانية (زوجة المجنى عليه) والمتهم الثالث، اتفقا بالتحريض والمساعدة على قتل المجنى عليه.
 
وكشفت أقوال الشهود أن المتهم كانت تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المجنى عليه، وأنه كان دائم التردد عليها، وأنه سبق وتعدى على المجنى عليه وبصحبته متهم آخر قبل تنفيذ واقعة قتله بشهر، وانه اتفق على قتله مع المتهمان الثانية والأول وأعدوا خطة لذلك.
 
وتابعت التحقيقات، أنه يوم تنفيذ الجريمة أخذ المتهم الرئيسى ماسورة حديدية وسلاح أبيض (سكينة)، وتوجه صوب منزل المجنى عليه لقتله، وما أن شاهده حتى اعتدى عليه بالضرب وتركه غارقًا فى دمائه وفر هاربًا.
 
ووجهت النيابة للمتهمين الثانية والثالث اتهامات الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن حرضاه واتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أرشداه عن محل سكنه وأمداه بمواقيت تحركاته منه وإليه.

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