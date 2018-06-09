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برلين تشهد مسيرة حاشدة للفلسطينيين فى "يوم القدس العالمى"

السبت، 09 يونيو 2018 04:00 م
برلين تشهد مسيرة حاشدة للفلسطينيين فى "يوم القدس العالمى" مظاهرة فلسطينية - أرشيفية
أ ش أ
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تجمع المئات من الفلسطينيين وسط العاصمة الألمانية، برلين، فى مسيرة حاشدة شارك فيها تجمعات واتحاد ونشطاء فلسطينيون وعلى رأسها "اتحاد الجاليات الفلسطينية ببرلين، وألمانيا، والجاليات العربية، وهيئات غير حكومية ألمانية "متعاطفة" مع القضية الفلسطينية، فضلا عن بعض اليهود "الأرثوذوكس" الذين وقفوا تضامنا مع الفلسطينيين ضد الممارسات الإسرائيلية، وذلك بمناسبة "يوم القدس العالمى".

واتسمت مسيرة إحياء يوم القدس العالمى بكثير من الحزن والغضب، مواكبة للقرار الأمريكى بافتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، والذى قوبل بأصداء مندددة من جانب المجتمع الدولى، جدير بالذكر أنه يتم فى ألمانيا إحياء يوم القدس منذ الثمانينيات، حيث كان يقام فى البداية بالعاصمة القديمة لألمانيا الاتحادية (بون) ثم أصبحت تقام حاليا فى (برلين).

 


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