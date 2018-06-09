"اليوم السابع" يطلق حملة ادعوا لمنتخبنا قبل المشاركة فى مونديال روسيا

كتب محمد سلمان

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الكروى الأهم مونديال روسيا،المقرر إقامته من 14 يونيو الجارى إلى 15 يوليو، وذلك بمشاركة الفراعنة بعد غياب دام 28 عامًا وتحديدًا منذ مونديال 90 بإيطاليا، وبمناسبة هذا الحدث التاريخى يطلق "اليوم السابع" حملة ادعوا لمنتخبنا لمؤازرة المنتخب المصرى طوال مشاركته فى مونديال روسيا.

ويقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى بالمونديال، ويستهل مواجهته فيها أمام أوروجواى "بطل العالم مرتين" يوم الجمعة المقبل الموافق 15 يونيو الجارى، ثم يواجه روسيا "البلد المنظم" يوم 19 من الشهر الجارى، ويختتم مواجهاته بالمجموعة أمام المملكة العربية السعودية فى يوم 25 من الشهر نفسه.

ويخوض المنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر فى العاشرة من مساء اليوم السبت التدريب الأخير باستاد القاهرة، بحضور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، قبل السفر إلى روسيا غدا للمشاركة فى كأس العالم.

ويشهد مران اليوم تواجد رموز الرياضة والإعلاميين ونواب البرلمان لمؤازرة وتحفيز اللاعبين قبل السفر للمشاركة فى المونديال، لاسيما أن المنتخب دخل معسكرات مغلق فى كل من الكويت وإيطاليا وبلجيكا، وخاض 3 مباريات ودية أمام الكويت فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 1/1 ثم التعادل السلبى مع كولومبيا، والخسارة بثلاثية نظيفة أمام بلجيكا.