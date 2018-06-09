الملك سلمان يدعو لعقد اجتماع يضم الأردن والكويت والإمارات الأحد المقبل

وكالات

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس" نقلا عن الديوان الملكى السعودي: إنه فى إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع الأزمة الاقتصادية فى الأردن وأجرى اتصالات مع العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وأضافت الوكالة أنه: "تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع فى مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 / 9 / 1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها.