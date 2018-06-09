الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الرسمى فى لندن

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب – رويترز)

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم السبت، بعيد ميلادها فى العاصمة لندن، والذى يعرف بـ "Trooping the Color" ، حيث تمر الملكة بعربة تجرها الخيول وسط تشكيل من رجال الحرس وسلاح الفرسان البريطانى فى موكب احتفالى يشارك فيه أكثر من 600 رجل من الحرس وسلاح الفرسان.

وتشهد الاحتفالات السنوية بعيد ميلاد الملكة فى هذا اليوم من كل عام، عروضًا عسكرية من رجال الحرس وسلاح الجو الملكى، والذى يشارك فيه أعضاء العائلة المالكة، فيما يحتشد المواطنين على جانبى الشوارع التى يمر بها الموكب الملكى حاملين أعلام البلاد، وتخرج الملكة من قصر باكنجهام لتتلقى التحية الملكية ثم تستعرض بنفسها حرس الشرف الذى يرتدى سترات حمراء وقبعات مصنوعة من الجلد، ومن ثم يعود الموكب إلى قصر بكنجهام مرة أخرى، وتتلقى التحية الملكية مرة أخرى من شرفة القصر وبجوارها أعضاء العائلة الملكية.

واحتفالية هذا العام تتميز باهتمام من نوع آخر حيث سيكون أول ظهور للعروسين الأمير هارى وميجان ماركل دوقة ساسكس، فى مناسبة ملكية، كما أن الحفل يتم بثه على الهواء مباشرة من قبل هيئة الإذاعة البريطانية من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلى، ومن المقرر أن يتم عرضه فى الساعة الواحدة ظهرًا، فى حين أن مشاهدة العرض فى الشارع يكون عن طريق حجز تذاكر حضور والتى تبلغ تكلفتها 30 جنيهًا أسترلينيًا.

وتحتفل الملكة بعيد مولدها رسميًا فى تاريخ 9 يونيو من كل عام، رغم أن عيد ميلادها الحقيقى فى 21 أبريل، حيث ولدت فى ذلك التاريخ عام 1926، وحفل "Trooping the Color"، نفذ لأول مرة فى عهد الملك تشارلز الثانى فى عام 1748، إلا أن العرض أصبح جزءًا رسميًا من التقويم البريطانى بعد قرن من الزمان.

وعندما صعدت الملكة إليزابيث، العرش لأول مرة، اختارت أن تحتفل بعيد ميلادها الرسمى فى الثانى من يونيو، وكان هذا هو اليوم الذى اختاره والدها، الملك جورج السادس، للاحتفال بعيد ميلاده الرسمى، لكن فى عام 1959، قررت الملكة أن عيد ميلادها الرسمى سيعقد بعد يومين، فى يوم السبت الثانى من شهر يونيو ، بدلاً من ذلك – واستمر على هذا النحو منذ ذلك الحين.



بريطانيا تحتفل بعيد الميلاد الرسمى للملكة إليزابيث



حرس الشرف فى عيد ميلاد ملكة بريطانيا



الأمير هارى يؤدى التحية الملكية للملكة إليزابيث



الأمير هارى وميجان ماركل فى حفل عيد ميلاد الملكة



دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون فى عيد ميلاد الملكة



حرس الشرف خلف عربة الملكة إليزابيث



حرس الشرف يستعد لوصول الملكة إليزابيث الثانية



حرس الشرق يؤدى التحية الملكية للملكة إليزابيث



التحية الملكية للملكة إليزابيث الثانية فى عيد ميلادها



احتفال عيد الميلاد الرسمى للملكة إليزابيث الثانية



دوقة كامبريدج تشارك فى عيد الميلاد الرسمى للملكة



الأمير هارى وزوجته ميجان فى ساحة الاحتفال بعيد ميلاد الملكة



جنود الفرسان فى حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية



الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الرسمى



الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا



العروسان يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية



خروج موكب الملكة إليزابيث من قصر باكنجهام



جنود الفرسان يرافقون موكب الملكة إليزابيث فى عيد ميلادها