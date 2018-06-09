video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء الأمريكى يوجه اتهام جديد لرئيس حملة ترامب الانتخابية

السبت، 09 يونيو 2018 08:35 ص
القضاء الأمريكى يوجه اتهام جديد لرئيس حملة ترامب الانتخابية ترامب
(أ ف ب)
إضافة تعليق

 وجه القضاء الأمريكى الجمعة تهمة عرقلة العدالة إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية والذى ينتظر محاكمته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبى والاحتيال المصرفى والقيام بأنشطة ضغط غير مشروعة فى إطار التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

ويلاحق مع مانافورت أحد مساعديه المقربين وهو روسى يدعى قسطنطين كيليميك، بحسب القرار الاتهامى الذى وقعه المدعى الخاص روبرت مولر.

ويتهم الرجلان بمحاولة رشوة شاهدين فى التحقيق الذى يشمل أفرادا لعبوا دورا فى انتخابات العام 2016، ما حمل مولر على طلب إلغاء إطلاق السراح المشروط لمانافورت أو تشديد شروط الرقابة القضائية عليه ومن المفترض أن يمثل مانافورت أمام قاض الأسبوع المقبل حول هذه المسألة.

وجاء فى القرار الاتهامى أن مانافورت وكيليميك وغيرهما قاموا بحملة ضغط لصالح حكومة الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش الذى تدعمه موسكو. وشملت العملية دفع أكثر من مليونى يورو إلى مسؤولين أوروبيين كبار سابقين.

وينفى مانافورت التهم الموجهة إليه ومن المفترض ان تتم محاكمته فى إجراءين على حدة خلال يوليو وسبتمبر، ودخل التحقيق حول التدخل الروسى فى الحملة الرئاسية الأمريكية عامه الثانى ولا يزال يلقى بظلاله على رئاسة دونالد ترامب الذى يندد باستمرار بحملة تستهدفه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علشان تحمى خصوصيتك.. طريقة إيقاف ومسح سجل تصفحك على يوتيوب

كأس العالم 2018.. 5 أهداف ضائعة لا تنسى فى تاريخ المونديال

قارئ يطالب بنقل مخازن الخردة خارج الحيز السكنى فى القيسارية بسوهاج

صور.. أهالى كوبانى السورية يعيدون إعمار منازلهم من عرق جبينهم

رئيس وزراء ماليزيا يدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادى

اخبار عالميه

امريكا

دونالد ترامب

الانتخابات الامريكيه

انتخابات

الولايا المتحده




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة