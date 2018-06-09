القضاء الأمريكى يوجه اتهام جديد لرئيس حملة ترامب الانتخابية

(أ ف ب)

وجه القضاء الأمريكى الجمعة تهمة عرقلة العدالة إلى بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية والذى ينتظر محاكمته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبى والاحتيال المصرفى والقيام بأنشطة ضغط غير مشروعة فى إطار التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

ويلاحق مع مانافورت أحد مساعديه المقربين وهو روسى يدعى قسطنطين كيليميك، بحسب القرار الاتهامى الذى وقعه المدعى الخاص روبرت مولر.

ويتهم الرجلان بمحاولة رشوة شاهدين فى التحقيق الذى يشمل أفرادا لعبوا دورا فى انتخابات العام 2016، ما حمل مولر على طلب إلغاء إطلاق السراح المشروط لمانافورت أو تشديد شروط الرقابة القضائية عليه ومن المفترض أن يمثل مانافورت أمام قاض الأسبوع المقبل حول هذه المسألة.

وجاء فى القرار الاتهامى أن مانافورت وكيليميك وغيرهما قاموا بحملة ضغط لصالح حكومة الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش الذى تدعمه موسكو. وشملت العملية دفع أكثر من مليونى يورو إلى مسؤولين أوروبيين كبار سابقين.

وينفى مانافورت التهم الموجهة إليه ومن المفترض ان تتم محاكمته فى إجراءين على حدة خلال يوليو وسبتمبر، ودخل التحقيق حول التدخل الروسى فى الحملة الرئاسية الأمريكية عامه الثانى ولا يزال يلقى بظلاله على رئاسة دونالد ترامب الذى يندد باستمرار بحملة تستهدفه.