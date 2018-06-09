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السبت، 09 يونيو 2018 06:05 م
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القبض على 24 تونسيا أثناء استعداداهم للهجرة غير الشرعية فى قرقنة

السبت، 09 يونيو 2018 06:04 م
القبض على 24 تونسيا أثناء استعداداهم للهجرة غير الشرعية فى قرقنة هجرة غير شرعية - أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت وحدات الشرطة التونسية بجزيرة قرقنة، اليوم السبت، من القبض على 24 مواطنا تونسيا كانوا يعتزمون التسلل عبر الحدود البحرية للقيام بالهجرة غير الشرعية من سواحل الجزيرة بولاية صفاقس، إثر عملية مداهمة.

وأوقفت الشرطة 3 وسطاء من الجزيرة لهم علاقة بهذه العملية، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بإقليم الأمن الوطنى بصفاقس، وأوضح المصدر، أن الموقوفين جاؤوا من العديد من ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أن وحدات الشرطة بقرقنة شهدت تعزيزات جديدة بعد حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية مساء السبت الماضى.

 


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