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القبض على عاطل قبل ترويجه 2.5 كيلو حشيش فى البساتين

السبت، 09 يونيو 2018 12:50 م
القبض على عاطل قبل ترويجه 2.5 كيلو حشيش فى البساتين المتهم عقب القبض عليه
كتب على عبد الرحمن
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تمكن رجال مباحث البساتين، بإشراف اللواء محمد منصور مدير المباحث، من القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش فى منطقة البساتين.

 

وكانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون أول مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام "على.ح. ا" 56 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم.

 

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط مباحث القسم، برئاسة المقدم على فيصل، رئيس المباحث من القبض على المتهم وبحوزته 25 كيس حشيش، وزنت 2500 جرام، ومبلغ مالى 1000 جنيه وهاتف محمول.

 

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر محضر بالواقعة، وإحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

المتهم عقب القبض عليه
المتهم عقب القبض عليه

 


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