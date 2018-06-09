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السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز.. اقرأ التفاصيل

السبت، 09 يونيو 2018 09:00 ص
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز.. اقرأ التفاصيل المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم السبت طرح مقاعد القطارات المكيفة الإضافية وعربات العلاوة الإضافية التى تقرر تشغيلها خلال فترة العيد ابتداء من الغد ، حيث تدفع الهيئة بـ 10 قطارات إضافية فى الاتجاهين إلى الوجه القبلى خلال هذا العيد، بجانب قطارات جدول التشغيل الطبيعى، ويتم طرح مقاعدها للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.

وتشمل القطارات الإضافية التى ستقوم برحلات يومية ابتداء من الغد حتى 26 يونيو الجارى 6 قطارات مكيفة و4 مميزة، بجانب إضافة عربات علاوة لـ 22 قطارا مكيفا مدرجين بجدول التشغيل الطبيعى، من أجل استيعاب الزيادة فى أعداد المسافرين التى تشهدها السكة الحديد فى الأعياد .

وتضم القطارات الإضافية قطار مخصوص مكيف رقم 1934 من القاهرة إلى أسوان ويقوم يوميا من القاهرة الساعة 22.45 ليصل إلى أسوان 10.55 صباح اليوم التالى، والقطار مخصوص مكيف رقم 1935 أسوان ـ القاهرة يقوم يوميا من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15 صباح اليوم التالى.

وقطار مكيف 1936 القاهرة ـ أسوان يقوم يوميا من القاهرة 23.20 ويصل أسوان 11.40 صباح اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1937 أسوان ـ القاهرة يقوم يوميا من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10 صباح اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1940 الإسكندرية ـ أسوان سيتم تشغيله يوم 13 يونيو فقط ويقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05 ظهر اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1941 أسوان ـ الإسكندرية يتحرك يوم 21 يونيو فقط ويقوم من أسوان 21.05 ويصل الإسكندرية 13.50 ظهر اليوم التالى.

كما يتحرك ابتداء من الغد القطارات الإضافية المميزة وعددها 4 فى رحلات يومية خلال الفترة من 10 حتى 26 يونيو المقبل، تقوم من القاهرة يوميا فى ميعادى 09.25 و15.10 ويصلان أسوان 22.25 و04.20 على التوالى وتقوم من أسوان فى ميعادى و07.15 و12.45 ويصلان أسوان 20.15 و01.40 على التوالى.

 

 


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