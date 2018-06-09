video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 12:25 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة: طرح كميات إضافية من السلع الغذائية فى منافذ الوزارة بأسعار مخفضة

السبت، 09 يونيو 2018 12:00 ص
الزراعة: طرح كميات إضافية من السلع الغذائية فى منافذ الوزارة بأسعار مخفضة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة، ومواد البقالة والخضر والفاكهة، استعداد لعيد الفطر المبارك، بكل المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، والتابعة لقطاع الإنتاج، ومديريات الزراعة، وقطاع الزراعة المحمية، وجمعيات ومديريات الإصلاح الزراعى، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.
 
وقال المهندس أسامة رسمى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه استعداد لعيد الفطر المبارك، تقرر مضاعفة أكثر من 20 سلعة معروضة سواء من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجات مختلفة من السلع الغذائية ومواد البقالة والخضر والفاكهة، بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، والعديد من المنتجات المطروحة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.
 
فيما شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تكثيف الحملات البيطرية بالمحافظات المختلفة، ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها مع قرب عيد الفطر المبارك، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.
 
 وأضاف وزير الزراعة، أنه لا تهاون مع أى مخالفات فى هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً إلى أن تلك الحملات تستهدف فى الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
 
 وأكد وزير الزراعة، أن تلك الحملات والتى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى، قد تكون محملة بمسببات مرضية.
 
 وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع " إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتشديد الرقابة البيطرية على أسواق اللحوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، ومتابعة توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يواصل اجتماعاته بمسئولى البحوث الزراعية ويتابع مشروع الـ20 ألف فدان

وزارة الزراعة

السلع الغذائية

اسواق اللحوم

الخدمات البيطرية

الخضروات

منتجات الالبان




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة