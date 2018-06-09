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"الزراعة": ضبط 94 ألف عبوة مبيدات مغشوشة ومحظور تدوالها بالأسواق

السبت، 09 يونيو 2018 01:00 ص
"الزراعة": ضبط 94 ألف عبوة مبيدات مغشوشة ومحظور تدوالها بالأسواق مبيدات - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن المخالفات التى تم رصدها من أقسام الرقابة على المبيدات، أثناء المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بالمحافظات خلال الفترة من يناير الماضى وحتى مايو الماضى 2018، عن أن إجمالى المضبوطات من عبوات المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها بلغت 94 ألف عبوة مخالفة لمعايير التداول والمواصفات المصرية، وذلك فى عدد 8588 محل بمختلف المحافظات.

 

وشدد التقرير الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه على أهمية مواصلة تكثيف حملات الرقابة على المبيدات خلال مراحل الإنتاج الزراعى لضمان الاستخدام الأمن للمبيدات والحد من تداول مبيدات مجهولة المصدر أو المبيدات المغشوشة، وشدد التقرير على أن تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات يهدد الانتاج الزراعى ويحد من القدرة على التصدير، وتنمية الصادرات ويرفع من تكلفة الفاتورة التى تتحملها الدولة لعلاج الامراض الناتجة عن سوء استخدام المبيدات.

 

أوضح التقرير أن شهر مارس شهد أكثر عدد للمضبوطات من المبيدات المخالفة بإجمالى 73 ألفا و596 عبوة فى عدد 1659 محلا ومصنعين للمبيدات المغشوشة، تلاه شهر أبريل بإجمالى 7322 عبوة مبيدات مغشوشة فى عدد 1285 محلا و5 مصانع مبيدات، انخفضت المضبوطات خلال الشهر الماضى إلى 6116 عبوة مبيدات.

 

 وشدد التقرير، على ضرورة تكثيف جهود الاجهزة الرقابية بمختلف الوزارات المعنية بالتعاون مع الأجهزة المحلية لمنع تداول مبيدات مخالفة لمعايير التداول، والتوسع فى لجان المتابعة والتوعية للمزارعين بمخاطر تداول مبيدات غير آمنة أو مغشوشة والتوسع فى تطبيق خطة الترصد لمتبقيات المبيدات.


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