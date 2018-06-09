الرئيس الصينى ونظيره الباكستانى يلتقيان على هامش قمة "منظمة شنجهاى للتعاون"

أ ش أ

التقى الرئيس الباكستانى الرئيس مأمون حسين، بنظيره الصينى شى جين بينج، اليوم السبت، فى اجتماع ثنائى هدفه تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته فى القمة الـ18 لمنظمة شنجهاى للتعاون.

جاء ذلك فى بيان صحفى نشر صباح اليوم - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - وأضاف البيان، أن الرئيسين بحثا خلال اجتماعهما العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على أهمية إيجاد طرق لتحسين التوازن فى التجارة بين البلدين.

وأشار بينج، إلى إن الصين تولى اهتماما لعلاقاتها مع باكستان، لافتا أن العلاقات بين البلدين ستظل أولوية لدى بكين، وأثنى على جهود باكستان فى مكافحة الإرهاب وعلى الدور الذى تقوم به لدعم السلام والاستقرار فى أفغانستان والمنطقة، ويذكر أنه بدأت أعمال قمة "منظمة شنجهاى للتعاون" اليوم ستستمر لمدة يومين ويشارك بها عدد من الدول من بينها باكستان والهند وروسيا وآخرين.