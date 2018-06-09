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الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق فى شقة سكنية.. وتفحم جثة سيدة

السبت، 09 يونيو 2018 11:26 ص
الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق فى شقة سكنية.. وتفحم جثة سيدة حريق شقة -أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة العامرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية أول، يفيد بنشوب حريق بشقة فى عقار كائن شارع الزهور - منطقة أبو يوسف، وانتقل مأمور وضباط القسم  وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوي بالعقار المشار إليه ونشوب الحريق بغرفة النوم، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها وتفحم جثة قاطنتها المدعوة "ع.ع.س" 56 سنة عاملة نظافة، و بسؤال كل من، شقيقها المدعو "س.ع.س" 45 سنة عامل زراعي  مقيم مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ ، وابنة شقيقتها "ا.ع.س" 23 سنة طالبة بكلية الآداب مقيمة سيدي سالم -محافظة كفر الشيخ، أيدا ما جاء بالفحص وأضافا بأن المتوفاة كانت تقيم بمفردها، وعلما من الجيران باعتيادها التدخين فى الفترة الأخيرة، ورجحا سبب الوفاة نتيجة وصول جسم مشتعل "عقب سيجارة" ترك بإهمال ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاتها.

و تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.


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