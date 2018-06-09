الجيش اليمنى يسيطر على مناطق جنوب وغرب تعز

(أ ش أ)

حقق الجيش اليمني، تقدما ميدانيا فى عدد من الجبهات غرب وجنوب تعز، بغطاء جوى من تحالف دعم الشرعية فى اليمن وذلك عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى .

وقال مسؤولو محور تعز العسكري، فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، إن قوات الجيش سيطرت على مناطق الجبيرية والصفراء والمشبك وعدد من المواقع بشرف العنين، والتى تطل على خط الرمادة، وهو الطريق ‏الاسفلتى الرابط بين محافظتى تعز والحديدة غرب اليمن.

أوضح البيان أن قوات الجيش أحرزت تقدما فى جبهة الشقب بصبر، وتمكنت من السيطرة على تلة الصالحين جنوب تعز، مشيرا إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات مواقع تمركز ميليشيات الحوثى فى جبهة العنين، بمديرية جبل حبشي.