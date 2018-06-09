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السبت، 09 يونيو 2018 02:41 م
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التحقيقات تكشف عدم وجود شبه جنائية فى حريق غرف فندق برمسيس

السبت، 09 يونيو 2018 02:30 م
التحقيقات تكشف عدم وجود شبه جنائية فى حريق غرف فندق برمسيس مجمع نيابات الجلاء - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية أنه لا توجد شبهة جنائية فى الحريق الذى نشب فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضى بأحد الفنادق فى رمسيس، ثم امتدت النيران إلى أحد العقارات المجاورة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الحريق نشب فى إحدى غرف الفندق بسبب ماس كهربائى فى التكييف، كما أسفر عن امتداده إلى أحد العقارات المجاورة.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى غرفتين أعلى فندق، وبالانتقال تبين أن النيران امتدت لعقار مجاور، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء، والسيطرة علي النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو وفيات.


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