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الاتحاد الأوروبى للصحفيين يعرب عن قلقه إزاء التهديدات ضد الصحفيين فى أوكرانيا

السبت، 09 يونيو 2018 10:40 ص
الاتحاد الأوروبى للصحفيين يعرب عن قلقه إزاء التهديدات ضد الصحفيين فى أوكرانيا الشرطة الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن الاتحاد الأوروبى للصحفيين، اليوم السبت، أن اللجنة القيادية للاتحاد اعتمدت مذكرة أعربت خلالها عن قلقها إزاء التهديدات ضد الصحفيين فى أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان للاتحاد الأوروبى للصحفيين فى ختام مؤتمر عقد فى لشبونة، أمس الجمعة، "أن عملية التضليل الإعلامى حول تمثيلية مقتل الصحفى أركادى بابتشينكو، المعدة من قبل السلطات الأوكرانية سيكون لها تأثير جدى على مصداقية الصحفيين والحقيقة، أن الرأى العام تم تضليله عمدا بالعملية الدعائية".

وأضاف البيان "يكلف الاجتماع السنوى اللجنة القيادية لطلب استئناف "الخط الأحمر " للاتحاد الأوروبى والدولى للصحفيين فى حالات الطوارئ، وكذلك مناشدة كل من حكومتى روسيا وأوكرانيا وطلب حماية الصحفيين، الذين يغطون المنطقة، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين أو الذين يتعرضون للملاحقة القضائية".

وكان المشاركون فى الاجتماع السنوى للاتحاد قد كلفوا، فى وقت سابق، أعضاء اللجنة القيادية باتخاذ قرار عاجل على خلفية التهديدات ضد الصحفيين فى أوكرانيا، ووفقا لهذه المبادرة اعتمدت اللجنة المذكرة.

 


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