الأوقاف توضح حقيقة رفع الآذان الشيعى بمسجد الحسين

أصدر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بيانا كذب فيه ما نشر مؤخرا عبر بعض مواقع الاتصال الإلكترونى متضمنا صورة لمسجد والآذان بطريقة الشيعة بصـوت المؤذن المصرى فرج الله الشاذلى رحمه الله.

وأكد البيان لم تكن هذه الواقعة على أرض الكنانة مصر ولا فى مساجدها مطلقا ولكن الواقعة ترجع إلى عام 2014م عندما سافر الشيخ فرج الله الشاذلى إلى دولة (إيران) وهو قارئ ليس موظفًا بالأوقاف ولا من العاملين بها، وعندما حدثت هذه الواقعة وانتشرت فى عام 2014م عبر وسائل الاتصال الشبكى تم التحقيق مع المذكور فى حينها عن طريق نقابة القراء، وتم وقفه من التليفزيون ومن القراءة فى المناسبات الدينية التابعة لوزارة الأوقاف، كما تم منعه من القراءة فى مسجد إبراهيم الدسوقى حتى توفى إلى رحمة الله تعالى فى 5/7/2017م الموافق 10 رمضان 1438هـ فى مستشفى الجلاء العسكرى ودفن فى قريته بمركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة .

وتابع البيان: بناءً عليه تعلن وزارة الأوقاف المصرية أنه لا صحة على الإطلاق لما نسب من أن الآذان انطلق من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة علمًا بأن الصورة المتداولة فى الفيديو على مواقع التواصل ليست صورة مسجد الإمام الحسين.

وأضاف: كما أننا نؤكد للجميع أن مساجد مصر تدين بمذهب أهل السنة والجماعة والآذان فيها على طريقة أهل السنة والجماعة، وتحذر الوزارة من ترديد هذه الشائعات التى تضر بمصلحة الوطن، كما نهيب بالجميع توخى الحذر والدقة فى نقل المعلومات حرصًا على المصلحة العامة للبلاد.