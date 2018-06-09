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الأموال العامة تضبط "مستريحين" لجمعهما 9 ملايين جنيه من ضحاياهما

السبت، 09 يونيو 2018 01:11 م
الأموال العامة تضبط "مستريحين" لجمعهما 9 ملايين جنيه من ضحاياهما المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ9 ملايين جنيه بزعم توظيفها.

 

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من "محمد.ج" شريك ومدير شركة للتجارة و9 آخرين، يتضرروا من "عادل.ا" حاصل على بكالوريوس تجارة ومالك مغسلة سيارات، ومقيم أبو حمص بالبحيرة سبق إتهامه فى قضية مشاجرة، و"السيد.م" مالك مكتب إستيراد وتصدير سبق اتهامه فى قضيتى "تزوير، خيانة أمانة"، لأنه فى غضون أعوام ( 2015 حتى 2017 ) تلقوا مبالغ مالية منهم بلغت جملتها (9 ملايين و200 ألف جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الكاوتش مقابل فائدة شهرية قاما بسدادها لفترة ثم توقفا وامتنعا عن رد أصول المبالغ المالية إليهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، ووبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

المتهم
المتهم الثانى

 


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