استشهاد 2 فى جازان السعودية إثر مقذوفات أطلقتها مليشيات الحوثى من اليمن

وكالات

أعلن مركز عمليات المنطقة الجنوبية للتحالف العربى فى اليمن، عن استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد مدنيين اثنين فى منطقة جازان، وفق بيان للتحالف.

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، إن المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، وإن هذه الأعمال العبثية التى تقوم بها مليشيات الحوثى الإرهابية التابعة لإيران تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.

وأكد العقيد المالكى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة.