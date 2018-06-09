video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 09:26 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد 2 فى جازان السعودية إثر مقذوفات أطلقتها مليشيات الحوثى من اليمن

السبت، 09 يونيو 2018 09:08 م
استشهاد 2 فى جازان السعودية إثر مقذوفات أطلقتها مليشيات الحوثى من اليمن القوات اليمنية - أرشيفية
وكالات
إضافة تعليق

أعلن مركز عمليات المنطقة الجنوبية للتحالف العربى فى اليمن، عن استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد مدنيين اثنين فى منطقة جازان، وفق بيان للتحالف.

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن  تركى المالكي، إن المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، وإن هذه الأعمال العبثية التى تقوم بها مليشيات الحوثى الإرهابية التابعة لإيران تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.

وأكد العقيد المالكى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها والمقيمين ومقدرات المملكة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يطالب أمريكا بالتعاون لانهاء أى محاولات لتكوين ‏"حزب الله" جديد

الصليب الأحمر يسحب 71 من موظفيه الأجانب فى اليمن لانعدام الأمن

اليمن

التحالف العربي

اخبار اليمن

الحوثيين




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة