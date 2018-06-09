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ارتفاع درجة الحرارة وراء غرق عامل بترعة المريوطية فى كرداسة

السبت، 09 يونيو 2018 02:00 ص
ارتفاع درجة الحرارة وراء غرق عامل بترعة المريوطية فى كرداسة غرق مواطن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه لا شبهة جنائية فى حادث غرق عامل بترعة المروطية فى كرداسة، حيث أكد أن الغريق "محمد.ا" يعمل بمخزن قمامة مجاور لترعة المريوطية، ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة، وشعوره بالعطش نتيجة الصيام، قرر الاستحمام بالترعة، إلا أنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

 

وأضاف المصدر أنه تم انتشال جثة الغريق، بواسطة رجال الإنقاذ النهرى، بعد مرور ما يقرب من 3 ساعات على الحادث، وصرحت النيابة بدفنه، حيث تم تسليم جثمانه لأفراد أسرته.

 

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص أثناء استحمامه بترعة المريوطية.

 

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن الغريق يدعى " محمد.ا" عامل، فارق الحياة غرقا لعدم إجادته السباحة، وتمت الاستعانة برجال الانقاذ النهرى وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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