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إصابة طالب بنزيف نتيجة اصطدامه بسيارة أثناء قيادته دراجة نارية بالمنوفية

السبت، 09 يونيو 2018 02:44 م
إصابة طالب بنزيف نتيجة اصطدامه بسيارة أثناء قيادته دراجة نارية بالمنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصيب طالب بمركز السادات بإصابات بالغة، وذلك إثر اصطدام سيارة به أثناء قيادته دراجة نارية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات، بوقع حادث تصادم ومصاب بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى الحادث سيارة ملاكى فر قائدها هارباً تاركاً السيارة بمكان الحادث، وطرف ثانى دراجة نارية قيادة "م س ع" طالب، ومقيم بدائرة المركز وقع الحادث نتيجة سير السيارة عكس الاتجاه واصطدامها بالدراجة بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية، بنزيف شديد بالرقبة نتيجة قطع بأوردتها، وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم نقله إلى مستشفى السادات العام، وحدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهم.

وبسؤال والد المصاب، أفاد بمضمون ما جاء، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى إصابة نجله، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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