أهم 10 بوستات.. الرئيس السيسى: علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطنى المصرى

كتب محمد تهامى زكى

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- الرئيس السيسي عبر تويتر: علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطنى المصرى



السيسى عبر تويتر

2- عاهل الأردن يقدر دعوة خادم الحرمين لعقد اجتماع رباعى لمناقشة الأزمة الاقتصادية



الأردن

3- دعوة الإفطار والمكونات الكاملة لمائدة الملك فاروق فى "قصر عابدين العامر"



قائمة طعام دعوة الملك فاروق



نص الدعوة

4- شاهد كيف رد أحمد حسن كوكا على كوبر بعد استبعاده من المشاركة فى المونديال

5- رونالدو يظهر بـ"قَصة شعر" جديدة خلال وصوله مع منتخب البرتغال إلى روسيا



رونالدو باللوك الجديد

6- الأمير حسين مهنئا والده بعيد جلوسه التاسع عشر: "الله يخلينا إياك قدوة وسند"



الأمير حسين

7- الجار الله: الدول الخليجية ستقف مع الأردن بمساعدات لإقامة مشروعات تنموية



الجار الله

8- وزير خارجية الإمارات يشيد بالمتحف الكبير: إبداع المصريين لا يتوقف

جولة في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه نهاية عام 2018 pic.twitter.com/Am7u46xOQ1 — Snyar (@snyarnet) ٩ يونيو ٢٠١٨

9- ميدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه حسين



ميدو

10- أحمد حلمى يهنئ ياسمين عبد العزيز بفيلمها الجديد "الأبلة طمطم": "هيكسر الدنيا"