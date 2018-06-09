أهم 10 بوستات.. الرئيس السيسى: علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطنى المصرى

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
1- الرئيس السيسي عبر تويتر: علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطنى المصرى
السيسى عبر تويتر
2- عاهل الأردن يقدر دعوة خادم الحرمين لعقد اجتماع رباعى لمناقشة الأزمة الاقتصادية
الأردن
3- دعوة الإفطار والمكونات الكاملة لمائدة الملك فاروق فى "قصر عابدين العامر"
قائمة طعام دعوة الملك فاروق
نص الدعوة
4- شاهد كيف رد أحمد حسن كوكا على كوبر بعد استبعاده من المشاركة فى المونديال
٩ يونيو ٢٠١٨
5- رونالدو يظهر بـ"قَصة شعر" جديدة خلال وصوله مع منتخب البرتغال إلى روسيا
رونالدو باللوك الجديد
6- الأمير حسين مهنئا والده بعيد جلوسه التاسع عشر: "الله يخلينا إياك قدوة وسند"
الأمير حسين
7- الجار الله: الدول الخليجية ستقف مع الأردن بمساعدات لإقامة مشروعات تنموية
الجار الله
8- وزير خارجية الإمارات يشيد بالمتحف الكبير: إبداع المصريين لا يتوقف
جولة في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه نهاية عام 2018 pic.twitter.com/Am7u46xOQ1— Snyar (@snyarnet) ٩ يونيو ٢٠١٨
9- ميدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه حسين
ميدو
10- أحمد حلمى يهنئ ياسمين عبد العزيز بفيلمها الجديد "الأبلة طمطم": "هيكسر الدنيا"
أحمد حلمى
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