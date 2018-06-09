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أهم 10 بوستات.. الرئيس السيسى: علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطنى المصرى

السبت، 09 يونيو 2018 07:31 م
أهم 10 بوستات.. الرئيس السيسى: علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطنى المصرى الرئيس السيسى ومنتخب مصر
كتب محمد تهامى زكى
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

 

1- الرئيس السيسي عبر تويتر: علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطنى المصرى

السيسى عبر تويتر
السيسى عبر تويتر

 

2- عاهل الأردن يقدر دعوة خادم الحرمين لعقد اجتماع رباعى لمناقشة الأزمة الاقتصادية

الأردن
الأردن

 

3- دعوة الإفطار والمكونات الكاملة لمائدة الملك فاروق فى "قصر عابدين العامر"

قائمة طعام دعوة الملك فاروق
قائمة طعام دعوة الملك فاروق

 

نص الدعوة
نص الدعوة

 

4- شاهد كيف رد أحمد حسن كوكا على كوبر بعد استبعاده من المشاركة فى المونديال

 

5- رونالدو يظهر بـ"قَصة شعر" جديدة خلال وصوله مع منتخب البرتغال إلى روسيا

رونالدو بـاللوك الجديد
رونالدو باللوك الجديد

 

6- الأمير حسين مهنئا والده بعيد جلوسه التاسع عشر: "الله يخلينا إياك قدوة وسند"

الأمير حسين
الأمير حسين

 

7- الجار الله: الدول الخليجية ستقف مع الأردن بمساعدات لإقامة مشروعات تنموية

الجار الله
الجار الله

 

8- وزير خارجية الإمارات يشيد بالمتحف الكبير: إبداع المصريين لا يتوقف

 

9- ميدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه حسين

ميدو
ميدو

 

10- أحمد حلمى يهنئ ياسمين عبد العزيز بفيلمها الجديد "الأبلة طمطم": "هيكسر الدنيا"

أحمد حلمى
أحمد حلمى

 


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