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السبت، 09 يونيو 2018 12:47 م
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أسعار الذهب اليوم السبت 9 - 6 - 2018 فى مصر

السبت، 09 يونيو 2018 12:13 م
أسعار الذهب اليوم السبت 9 - 6 - 2018 فى مصر الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم السبت 9-6-2018 ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 646 جنيها للجرام، مع توقعات بارتفاع جديد خلال الساعات القادمة إذا كسرت الأوقية حاجز الـ1300 دولار.


وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:
 

عيار 18: 553 جنيها

عيار 21: 646 جنيها

عيار 42: 738 جنيها

الجنيه الذهب : 5168 جنيها

الأوقية : 1298 دولارا

 

الذهب اليوم
 

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

أسعار الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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