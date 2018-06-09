أبرز 10 مشاهد فى الأسبوع الأول بامتحانات الثانوية.. سهولة الأسئلة أهمها

كتب محمود طه حسين

سهولة الأسئلة وعدم شكوى الطلاب من غموضها أو عدم قدرتهم على تقفيل الامتحان أبرز مشهد فى الأسبوع الأول بامتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو، حيث شهدت اللجان ارتياح ملحوظ بين الطلاب عقب خروجهم من لجنة الامتحانات، "اليوم السابع" يرصد فى السطور التالية أبرز 10 مشاهدت شهدتها لجان السير.

1ـ سهولة الأسئلة وعدم شكوى الطلاب منها 6 مواد أدوا اختباراتهم فيها.

2ـ فشل مواقع وصفحات الغش فى تسريب الأسئلة قبل اللجنة.

3ـ نجاح مواقع الغش فى تصوير ونشر جزئيات من الأسئلة بعد التاسعة صباحا.

4ـ نجاح وزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية فى غلق عشرات من الصفحات المروج للغش.

5ـ نجاح التعليم فى ضبط الطلاب المسئولين عن الغش وتصوير الأسئلة فى وقت قياسى.

6ـ انتشار بعض أنواع الغش فى اللجان بين الطلاب وبعضهم.

7ـ دخول بعض الطلاب بأجهزة المحمول رغم تحذير الوزارة من هذا الأمر.

8ـ إحالة الطلاب الغشاشين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

9ـ تغيير بعض رؤساء اللجان لتقصيرهم فى عملهم.

10ـ 95% نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية بزيادة 3% عن العام الماضى.