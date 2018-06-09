video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:23 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز 10 مشاهد فى الأسبوع الأول بامتحانات الثانوية.. سهولة الأسئلة أهمها

السبت، 09 يونيو 2018 03:39 م
أبرز 10 مشاهد فى الأسبوع الأول بامتحانات الثانوية.. سهولة الأسئلة أهمها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وامتحانات الثانوية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
سهولة الأسئلة وعدم شكوى الطلاب من غموضها أو عدم قدرتهم على تقفيل الامتحان أبرز مشهد فى الأسبوع الأول بامتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو، حيث شهدت اللجان ارتياح ملحوظ بين الطلاب عقب خروجهم من لجنة الامتحانات، "اليوم السابع" يرصد فى السطور التالية أبرز 10 مشاهدت شهدتها لجان السير.
 
 
1ـ سهولة الأسئلة وعدم شكوى الطلاب منها 6 مواد أدوا اختباراتهم فيها.
 
2ـ فشل مواقع وصفحات الغش فى تسريب الأسئلة قبل اللجنة.
 
3ـ نجاح مواقع الغش فى تصوير ونشر جزئيات من الأسئلة بعد التاسعة صباحا.
 
4ـ نجاح وزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية فى غلق عشرات من الصفحات المروج للغش.
 
5ـ نجاح التعليم فى ضبط الطلاب المسئولين عن الغش وتصوير الأسئلة فى وقت قياسى.
 
6ـ انتشار بعض أنواع الغش فى اللجان بين الطلاب وبعضهم.
 
7ـ دخول بعض الطلاب بأجهزة المحمول رغم تحذير الوزارة من هذا الأمر.
 
8ـ إحالة الطلاب الغشاشين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
 
9ـ تغيير بعض رؤساء اللجان لتقصيرهم فى عملهم.
 
10ـ 95% نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية بزيادة 3% عن العام الماضى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 أسباب تبقى على طارق شوقى وزيرا للتربية والتعليم.. وضع استراتيجية تطوير التعليم لتنفيذ رؤية مصر 2030.. تفعيل وتدريب المعلمين على بنك المعرفة.. وتطبيق برنامج المعلمون أولا

وزيرة الهجرة تبحث مع طارق شوقى ترتيبات مؤتمر مصر تستطيع فى نسخته الرابعة

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018

امتحان اللغة الثانية

تسريب امتحان الثانوية العامة

الغش الجماعى




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة