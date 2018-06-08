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الجمعة، 08 يونيو 2018 11:29 م
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98.14 % نسبة النجاح بالساعات المعتمدة بتجارة عين شمس 2018

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:24 م
98.14 % نسبة النجاح بالساعات المعتمدة بتجارة عين شمس 2018 عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن ظهور نتائج امتحانات دور مايو 2018  لبرنامج الدراسة بالساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية واللغة العربية.
 
وأوضح الدكتور خالد قدرى عميد الكلية ان نسب النجاح هذا العام مرتفعة نسبيا عن العام الماضى حيث بلغت نسبة النجاح العامة هذا العام 98.14%.
 
واشار الي أنه على وجه التحديد تقدم للامتحان فى الفرقة الاولى لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية 270 طالب وبلغت نسبة النجاح 99.77%، فى حين تقدم للامتحان فى الفرقة الثانية 262 طالب وبلغت نسبة النجاح 97.48%.
 
اما بالنسبة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية فقد تقدم للامتحان فى الفرقة الأولى ما يقرب من 300 طالب وبلغت نسبة النجاح 97.17%.
 
ومن الجدير بالذكر أن نظام الدراسة وفقا لبرنامج الساعات المعتمدة قد بدا بكلية التجارة جامعة عين شمس باللغة الإنجليزية فى العام الجامعى 2016 /2017،  فى حين بدا البرنامج باللغة العربية فى العام الجامعى 2017/2018 من أجل توفير تخصصات أكثر تجعل الطالب متوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
 
 
 

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