وصول قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة السبع لـ"كيبيك" الكندية

كتب أيمن رمضان

أفادت وسائل إعلام فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بوصول قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة السبع لبدأ أعمال القمة.

وتتجه الأنظار نحو "كيبيك" الكندية التى تستضيف قمة مجموعة الدول السبع، وسط أجواء يسودها التوتر على خلفية الرسوم الجمركية المشددة التى فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفائه مؤخرا.

ويتأهب قادة المجموعة الغنية لمواجهة ما قد يكون عاصفة مع الرئيس الأميركي المتحفز بدوره للمنازلة، إذ من المتوقع أن يمارسوا ضغوطا عليه لإلغاء قرار رسوم واردات الصلب والألومنيوم التى يخشون أن تقود إلى حرب تجارية.