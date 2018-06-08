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الجمعة، 08 يونيو 2018 07:32 م
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وصول قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة السبع لـ"كيبيك" الكندية

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:43 م
وصول قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة السبع لـ"كيبيك" الكندية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
كتب أيمن رمضان
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أفادت وسائل إعلام فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بوصول قادة  الدول المشاركة فى قمة مجموعة السبع لبدأ أعمال القمة.

وتتجه الأنظار نحو "كيبيك" الكندية التى تستضيف قمة مجموعة الدول السبع، وسط أجواء يسودها التوتر على خلفية الرسوم الجمركية المشددة التى فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفائه مؤخرا.

ويتأهب قادة المجموعة الغنية لمواجهة ما قد يكون عاصفة مع الرئيس الأميركي المتحفز بدوره للمنازلة، إذ من المتوقع أن يمارسوا ضغوطا عليه لإلغاء قرار رسوم واردات الصلب والألومنيوم التى يخشون أن تقود إلى حرب تجارية.


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الدول ال7

قمه السبع

امريكا

كندا




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