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الجمعة، 08 يونيو 2018 01:27 م
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وزير القوى العاملة: صرف 556 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين عن عملهم بالسعودية

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:17 م
وزير القوى العاملة: صرف 556 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين عن عملهم بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على مستحقات 4 مصريين يعملون بالرياض، وبلغ إجمالى هذه المستحقات 117 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 556 ألف جنيه مصرى .

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض، بمتابعة مستحقات المصريين العاملين بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وحل مشاكلهم أول بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالرياض حسام طلبه، أكد فيه أن المكتب استطاع الحصول على مستحقات كل من "هبة.س.م.أ" تعمل فى إحدى المراكز الطبية بالرياض، و"لينا.ع.أ" وتعمل فى مجمع طبى بشقراء، "وفتحية.ر.أ" وتعمل فى مجمع طبى بالقصيم، فضلا عن مستحقات "سامى.ع.أ" ويعمل فى مركز للاستشارات الهندسية، وقد تسلموا جميعا مستحقاتهم البالغة 117 ألف ريال سعودى.


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