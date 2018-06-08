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وزير الزراعة يبحث مع تحالف الجامعات الأمريكية إنشاء مركز تميز علمى

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:04 ص
وزير الزراعة يبحث مع تحالف الجامعات الأمريكية إنشاء مركز تميز علمى عبد المنعم النبا وزير الزراعة وتحالف الجامعات الأمريكية
كتب عز النوبى
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استقبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى حكومة تسيير الأعمال، وفد التحالف البحثى من 3 جامعات أمريكية: كورنيل، وكاليفورنيا ديفيدز، ميتشجان، وبوردو، لبحث التعاون من أجل إقامة مركز للتميز العلمى فى مجالات الزراعة والرى والطاقة.

وترأس بعثة وفد التحالف العلمى "روزى كوفمان" مسئول البرنامج الدولى ونائب رئيس جامعة كورنل، كما ضمت البعثة "جيميس هيل" عن جامعة ديفيز كاليفورنيا، و"بول إبنز"، و"ك. رانموثاما" عن جامعة بوردو، و"ك. رامان" عن جامعة كورنل، و"ندا جوشى" عن جامعة ولاية ميتشجان.

وحضر اللقاء الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور وليد ضياظ، والدكتور محمد نجيب والدكتور فريد استينو من جامعة القاهرة، فضلا عن الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والدكتور محمود مدنى رئيس مركز البحوث الزراعية.

وناقش وزير الزراعة مع الوفد خلال اللقاء مقترحا بإقامة مركز للتميز البحثى والعلمى فى مجالات الزراعة والرى والطاقة بحيث تكون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هى المنسق لهذا المشروع وتكوين لجنة تنسيقية من المكونات الثلاثة كذلك تكون كلية الزراعة بجامعة القاهرة مقرا للمكون الخاص بالمجال الزراعى.

وأعرب البنا عن استعداد وزارة الزراعة لتقديم كل أشكال الدعم من خلال مراكزها البحثية من أجل إنجاح هذا التحالف البحثى، بما يساهم بشكل كبير فى تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة فى مجالات التعاون، للنهوض بالبحث العلمى بما ينعكس على الاقتصاد القومى وخدمة المجتمع.

وأشار البنا إلى أهمية هذا التحالف للمساهمة فى تقديم إسهاماته العلمية فى مجالات ترشيد استخدامات مياه الرى، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة لخدمة النشاط الزراعى، كذلك خدمة المشروعات القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها فى الوقت الحالى، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروعات الاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى والداجنى، فضلا عن اإدخال نظم غير تقليدية حديثة فى الزراعة والرى، كذلك سيساهم فى زيادة فرص الاستثمار فى هذه المجالات، بما يساهم أيضا فى تحقيق التنمية المستدامة.


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