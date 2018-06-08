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وزير الاوقاف: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا مراعاة لمصلحة الفقير

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:12 ص
وزير الاوقاف: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا مراعاة لمصلحة الفقير د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ،إننا نميل إلى الرأي القائل بالتعجيل في إخراج زكاة الفطر قبيل العيد تمكينًا للفقراء من قضاء حوائجهم قبل دخول العيد عليهم ، وقد حددت دار الافتاء المصرية بالتشاور مع مجمع البحوث بالأزهر الشريف الحد الأدنى لزكاة الفطر بثلاثة عشر جنيهًا عن كل شخص صغيرًا أو كبيرًا، يخرجها الإنسان عن نفسه، وعن من تلزمه نفقته من أهل بيته ، ومن وسع وسع الله عليه .
 
وتابع فى تصريحات صحفية، الخميس، : " السنة هي التوسعة على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين في هذه الأيام ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " (السنن الكبرى) ، والمراد لا تحوجوا أحدًا منهم للسؤال أو الشعور بالحاجة في هذا اليوم المبارك ، وذلك بإدخال السعادة والسرور عليهم وعلى أبنائهم فيه .
 
وأضاف مختار جمعة: " يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا مراعاة لمصلحة الفقير ، بل نرى أن إخراج القيمة - أي النقد- أنفع للفقير في مجتمعنا وزماننا ، كونه أوسع للفقير في قضاء حوائجه ، مع جواز إخراج الحَبّ وعدم الإنكار على من أخرج زكاة الفطر حبًّا ، شريطة وصول هذا أو ذلك إلى الفقير المستحق قبل صلاة عيد الفطر ".
 
 

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