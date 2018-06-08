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وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تمكين المرأة للقيادة

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:39 ص
وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تمكين المرأة للقيادة وزيرة التخطيط خلال اجتماع مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة
مصطفى عبد التواب
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التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، "بلرتا اليكو" ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فى اجتماع لاستعراض نشاط عمل المنظمة فى مصر، ومدى الدور الحيوى الذى  تقدمه للمرأة المصرية، وكذا بحث تقديم الدعم من جانب الوزارة لدور المنظمة فى خدمة سيدات مصر.

من جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى  على الاهتمام الذى  توليه الوزارة لدعم المرأة المصرية وتوفير فرص عمل لها وذلك فى  إطار السعى  نحو تمكين المرأة، من خلال تقديم برامج مكثفة لبناء القدرات لإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات.

 كما أكدت هالة السعيد على الاهتمام بفكر تمكين المرأة للقيادة، مشيرة إلى أن مصر تخطو خطوات متميزة فى  هذا الاتجاة.. موضحة أن ذلك تجلى  بالفعل فى  تعيين عدد من السيدات فى  مجالس إدارات مؤسسات كبرى  تمثل متخذى  القرار فى  مصر مشيرة إلى أن تمكين المرأة يعد أحد أولويات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث عن ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لصالح المرأة ، حيث ذكرت وجود 6 وزيرات لأول مرة فى  تاريخ مصر و89 نائبة برلمانية، واضافت أن رؤية مصر2030 فى  محورها الاقتصادى  تعمل على إدماج المرأة وتقليل الفجوة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، فالرؤية تستهدف الوصول بمعدل مشاركة المرأة إلى35% بحلول 2020 وتقفز إلى 40% بعام 2030.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المعهد القومى  للإدارة يقوم بوضع خطة تدريب تشمل الجهاز الإدارى  للدولة كاملاً، وذلك سعياً لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين.

من جانبها، استعرضت بلرتا اليكو ممثلة الامم المتحدة للمرأة فى  مصر أنشطة المنظمة فى  مصر ودورها فى  تعظيم دور المرأة فى  المجتمع، مما يسهم فى  ترك أثر كبير على  خفض معدلات النمو السكاني، كما تناولت الحديث حول أهداف المنظمة وخططها التنفيذية والتى  تستتد فيها إلى إجراء الحوار المدنى  بهدف التوعية بفكر التمكين الاقتصادى.

 


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وزيرة التخطيط

الأمم المتحدة للمرأة

اخبار الاقتصاد

هالة السعيد




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