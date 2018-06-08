video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 05:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو وبكين يوقعان عقودا ببناء 4 مفاعلات نووية فى الصين

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:13 م
موسكو وبكين يوقعان عقودا ببناء 4 مفاعلات نووية فى الصين الرئيس الصينى والروسى
أ ش أ
إضافة تعليق

وقعت روسيا والصين حزمة اتفاقات مهمة فى المجال النووى، تتضمن خصوصا بناء مجموعة "روساتوم" الحكومية للطاقة النووية أربعة مفاعلات نووية فى الصين، بحسب ما أعلنت الشركة الجمعة.

وقالت "روساتوم" فى بيان أن "المسؤولين فى المجال النووى الروسى والصينيين وقعوا أكبر مجموعة عقود فى تاريخ الشراكة النووية بين البلدين"، من دون تحديد المواعيد النهائية وقيمة هذه العقود.

وتم توقيع الاتفاقات أثناء زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لبكين.

وتنصّ هذه العقود خصوصا على بناء أربع وحدات تحمل مفاعلات مع قدرة تبلغ 1200 ميجاوات، اثنان منها فى محطة تينوان النووية الموجودة أصلا واثنان فى محطة شوداباو، التى يتم بناؤها حاليا.

وينصّ عقد آخر على أن تزود روسيا الصين بمعدات ووقود وخدمات لمشروع مفاعل سريع.

وتم توقيع اتفاق يتضمن تقديم روسيا معدات لمولدات كهرباء حرارية تستخدم فى برنامج الفضاء الصينى، "خصوصا من أجل استكشاف القمر"، بحسب البيان.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة روساتوم اليكسى ليخاشيف فى بيان "اليوم، روسيا والصين هما قائدتا الصناعة النووية العالمية. توقيع هذه الاتفاقات هو أفضل تأكيد لشراكتنا مع أصدقائنا الصينيين".

وأضاف "طوّرنا اطارا لتصميم وبناء مشتركين فى موقع تينوان من قبل مختصين روس وصينيين، سنواصل معا بناء وحدات من الجيل الثالث، هى الأحدث فى الصين".

وتنسق روسيا والصين فى العديد من المشاريع النووية، بينها خصوصا بناء محطات نووية لكن أيضا التزود بمنتجات مخصصة لـ"الطب النووي"، بحسب روساتوم.

وقالت المجموعة الروسية إن محطة تينوان النووية هى "أكبر منشأة مستخدمة للتعاون الاقتصادى بين روسيا والصين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا والصين: الدرع الصاروخية الأمريكية الأطلسية تضر بالأمن العالمى والإقليمى

روسيا والصين تنشئان صندوقا باليوان للاستثمارات المشتركة

الصين: بوتين أول رئيس دولة يحصل على وسام الصداقة الصينى

أمريكا تحذر مواطنيها المقيمين بالصين من أمراض صوتية غامضة

موسكو

بكين

الصين

أخبار روسيا

أخبار العالم اليوم

مفاعلات نووية




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة