موسكو وبكين يوقعان عقودا ببناء 4 مفاعلات نووية فى الصين

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وقعت روسيا والصين حزمة اتفاقات مهمة فى المجال النووى، تتضمن خصوصا بناء مجموعة "روساتوم" الحكومية للطاقة النووية أربعة مفاعلات نووية فى الصين، بحسب ما أعلنت الشركة الجمعة.

وقالت "روساتوم" فى بيان أن "المسؤولين فى المجال النووى الروسى والصينيين وقعوا أكبر مجموعة عقود فى تاريخ الشراكة النووية بين البلدين"، من دون تحديد المواعيد النهائية وقيمة هذه العقود.

وتم توقيع الاتفاقات أثناء زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لبكين.

وتنصّ هذه العقود خصوصا على بناء أربع وحدات تحمل مفاعلات مع قدرة تبلغ 1200 ميجاوات، اثنان منها فى محطة تينوان النووية الموجودة أصلا واثنان فى محطة شوداباو، التى يتم بناؤها حاليا.

وينصّ عقد آخر على أن تزود روسيا الصين بمعدات ووقود وخدمات لمشروع مفاعل سريع.

وتم توقيع اتفاق يتضمن تقديم روسيا معدات لمولدات كهرباء حرارية تستخدم فى برنامج الفضاء الصينى، "خصوصا من أجل استكشاف القمر"، بحسب البيان.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة روساتوم اليكسى ليخاشيف فى بيان "اليوم، روسيا والصين هما قائدتا الصناعة النووية العالمية. توقيع هذه الاتفاقات هو أفضل تأكيد لشراكتنا مع أصدقائنا الصينيين".

وأضاف "طوّرنا اطارا لتصميم وبناء مشتركين فى موقع تينوان من قبل مختصين روس وصينيين، سنواصل معا بناء وحدات من الجيل الثالث، هى الأحدث فى الصين".

وتنسق روسيا والصين فى العديد من المشاريع النووية، بينها خصوصا بناء محطات نووية لكن أيضا التزود بمنتجات مخصصة لـ"الطب النووي"، بحسب روساتوم.

وقالت المجموعة الروسية إن محطة تينوان النووية هى "أكبر منشأة مستخدمة للتعاون الاقتصادى بين روسيا والصين".