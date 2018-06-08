موسكو:تصريحات تركيا عن ضم روسيا للقرم لا تصب فى تحسن العلاقات بين البلدين

موسكو (أ ش أ)

قال رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى ( المجلس الأعلى للبرلمان)، قسطنطين كوساتشوف، إن تصريحات وزير الخارجية التركى تشاويش أوغلو عن ضم روسيا للقرم عسكريا لا تساعد على تحسين العلاقات بين موسكو وأنقرة.

وقال كوساتشوف ، فى تصريح للصحفيين اليوم"إن تركيا تعرضت لضغوط كبيرة من الغرب سواء بشأن الإصلاحات السياسية فى البلاد أو بشأن الإجراءات فى سوريا ضد الأكراد " .

وأضاف :" يمكن الافتراض أن تصريحات الوزير التركى هى نوع من المناورة لتحويل انتباه الغرب نحو روسيا"، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات لا تساعد بالتاكيد على تحسين العلاقات الروسية التركية.

وكان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، قد انتقد فى وقت سابق اليوم ، الدول الأوروبية التى بدأت نسيان شبه جزيرة القرم، حسب تعبيره.

وقال :" إن انقرة لن تنسى أبدًا قضية شبه جزيرة القرم ، ولم ولن تعترف بضمها إلى روسيا ".