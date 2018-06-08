مقتل 18 مدنيا فى غارات جوية فى شمال غرب سوريا

(أ ف ب)

قتل 18 مدنيا بينهم طفلان فى شمال غرب سوريا فى غارات يعتقد أنها من تنفيذ سلاح الجو الروسي، على ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد ومقرة لندن إن الغارات التى استهدفت حيا سكنيا فى بلدة زردنا بريف محافظة أدلب أسفرت عن إصابة 50 شخصا آخرين بجروح.

ويقول المرصد إن معلوماته تستند إلى مصادر داخل سوريا وأنه يحدد الطرف المنفذ للغارات الجوية بحسب أنماط الطيران وأنواع الطائرات والذخيرة المستخدمة.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بالنظر الى وجود جرحى بحالات حرجة ووجود مفقودين تحت الأنقاض.

وتسيطر تنظيمات جهادية وفصائل معارضة على غالبية أراضى محافظة أدلب.

وتسيطر على بلدة زردنا جماعات مسلحة، مع تواجد صغير لتحالف هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).