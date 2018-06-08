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الجمعة، 08 يونيو 2018 05:36 م
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مقتل وإصابة 16 شخصًا فى إنفجار بإقليم لغمان بشرق أفغانستان

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:15 م
مقتل وإصابة 16 شخصًا فى إنفجار بإقليم لغمان بشرق أفغانستان قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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 أعلن مسئول أفغانى مقتل رجل دين وثلاثة آخرين اليوم الجمعة إثر انفجار قنبلة تحكم عن بعد وضعت على دراجة نارية فى إقليم لغمان شرق البلاد.

وقال سرهادى زواك المتحدث باسم حاكم الولاية إن هذا الانفجار أدى إلى مقتل رجل الدين محمد يونوسى شاماخيل وثلاثة آخرين ، بالإضافة إلى إصابة 12 شخصًا.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن الانفجار وقع فى مدينة مهتار لام عاصمة الإقليم أثناء عودة شاماخيل إلى منزله عقب أدائه صلاة الجمعة بأحد المساجد ، ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث.

يذكر أن ثلاثة أشخاص كانوا قتلوا اليوم فى حادث منفصل إثر قيام انتحاريين باستهداف منزل أحد أعضاء البرلمان فى إقليم نانجارهار الواقع شرقى البلاد.

 

 


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